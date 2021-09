Datoria externă a României crește într-un ritm alarmant - Anunțul făcut de Banca Națională Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in perioada ianuarie-iulie 2021 cu 6,05 mld. euro, la un total de 131,98 miliarde euro, din care datoria publica directa a fost de 60,2 miliarde euro, in crestere cu 2,94 mld. euro fata de finalul anului trecut. Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in perioada ianuarie-iulie 2021 cu 6,05 mld. euro, la un total de 131,98 miliarde euro, din care datoria publica directa a fost de 60,2 miliarde euro, in crestere cu 2,94 mld. euro fata de finalul anului trecut, cand a inregistrat valoarea de 57,3… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a crescut, in perioada ianuarie – iulie, cu 6,058 miliarde euro, la 131,98 miliarde euro, de la 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,058…

- ”In perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,058 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 95,931 miliarde euro la 31 iulie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,3% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- Datoria externa totala a crescut, in perioada ianuarie - iulie, cu 6,058 miliarde euro, la 131,98 miliarde euro, de la 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- In perioada ianuarie - iulie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,058 miliarde euro, informeaza BNR In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 95,931 miliarde euro la 31 iulie 2021 (72,7 la suta din totalul datoriei externe), in creștere cu 3,3 la suta fața de 31 decembrie…

- PSD avea dreptare: Romania este datoare-vandura! Datoria externa totala a Romaniei a crescut la sfarsitul lunii iunie cu 2,09 miliarde euro, la 128,02 miliarde euro, fata de decembrie 2020 (125,92 miliarde euro), arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „In perioada ianuarie…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut la sfarsitul lunii iunie cu 2,09 miliarde euro, la 128,02 miliarde euro, fata de decembrie 2020 (125,92 miliarde euro), arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit News.ro. "In perioada ianuarie - iunie 2021, datoria…

- “In perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externa totala a crescut cu 2,096 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,471 miliarde euro la 30 iunie 2021 (72,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- „In ce gaura neagra se duc banii luați cu imprumut?” Conform datelor furnizate de Banca Naționala a Romaniei, in perioada ianuarie – aprilie 2021 datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 1,048 miliarde de euro. Iar datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 aprilie 2021 nivelul de 34,641…