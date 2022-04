Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna ianuarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,826 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,294 miliarde euro la 31 ianuarie 2022 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,3% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat…

- In perioada ianuarie - decembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 7,449 miliarde euro. In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 97,043 miliarde euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,7% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,251 miliarde euro (comparativ cu 3,005 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 5,777 miliarde euro, iar creditele intragrup…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in 2021 un deficit de 16,951 miliarde euro, in crestere cu 54,4% comparativ cu cel din anul precedent, care a fost de 10,979 miliarde euro, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis, luni, AGERPRES. In structura acestuia, balanta…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,430 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 96,501 miliarde euro la 30 noiembrie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat ]n primele 11 luni ale anului trecut un deficit de 15,31 miliarde de euro, comparativ cu 9,75 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2020, a transmis joi Banca Centrala. În aceeași perioada (ianuarie - noiembrie 2021), datoria…