Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,57 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 111,45 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la 31 decembrie 2019, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Deficitul de cont curent a scazut cu aproape un miliard de euro, la 3,497 miliarde euro, in primul semestru Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele sase luni ale anului, un deficit de 3,497 miliarde de euro, comparativ cu 4,373 miliarde de euro, in aceeasi perioada din 2019, arata…

- BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu peste 5 mld. euro in primele cinci luni, la 110,89 mld. euro Datoria externa totala a Romaniei a crescut la sfarsitul lunii mai cu 5,02 miliarde euro, la 110,89 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la sfarsitul lui 2019, potrivit datelor publicate…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele patru luni ale anului cu 683 milioane euro, la 106,55 miliarde euro, de la 105,87 miliarde euro la finalul anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

