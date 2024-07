Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 5,670 miliarde euro, in primele cinci luni ale anului 2024, pana la 175,753 miliarde euro, a anunțat, luni, Banca Naționala a Romaniei (BNR). In structura, datoria externa pe termen lung a insumat 130,997 miliarde euro, la 31 mai 2024, (74,5 la suta din totalul datoriei externe), in […] The post Datoria externa a Romaniei a crescut cu 5,670 miliarde lei, in primele cinci luni ale anului appeared first on Puterea.ro .