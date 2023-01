Stiri pe aceeasi tema

Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 7,13 miliarde euro, in primele 11 luni din 2021, la 143,71 miliarde euro, de la 136,58 miliarde euro la 31 decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Guvernul elvetian nu va primi dividende din partea Bancii Nationale pentru anul 2022, in conditiile in care banca centrala din tara cantoanelor a inregistrat cele mai mari pierderi din istoria sa de 116 ani, transmite Bloomberg.

Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 3,347 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de obligatiuni de stat de tip benchmark, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) s-a cifrat, in octombrie 2022, la 651,508 miliarde lei, fata de 646,073 miliarde de lei in septembrie si 577,521 miliarde de lei la finalul anului trecut, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor, relateaza Agerpres.

Datoria externa totala a Romaniei a crescut la finalul lunii octombrie cu 2,885 miliarde euro, la 139,47 miliarde euro, de la 136,58 miliarde euro la finalul lui decembrie 2021, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), informeaza News.ro.

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in primele noua luni ale acestui an 7,265 miliarde euro, fiind mai mari cu 14,5% comparativ cu cele de 6,344 miliarde euro din perioada ianuarie - septembrie 2021, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei, informeaza…

Datoria externa totala a Romaniei, publica si privata, a crescut in perioada ianuarie-septembrie 2022 cu 4,82 miliarde de euro, la 141,4 miliarde euro, din care datoria administratiei publice s-a ridicat la 55,2 mld. euro, in scadere cu 3,5 mld. euro fata de nivelul atins la 31 decembrie 2021.

Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la finele lunii octombrie, la nivelul de 46,291 miliarde de euro, in crestere cu 5,9%, fata de 43,711 miliarde de euro inregistrate la 30 septembrie 2022, informeaza BNR.