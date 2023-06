Datoria externă a administrației publice a crescut cu 17% în primele patru luni ale anului! Romania s-a imprumutat de pe piețele externe, prin emisiuni noi de titluri, aproape 6 miliarde de euro in primele patru luni ale anului in curs. Prin urmare, datoria externa a administrației publice a crescut cu 17% la finele lui aprilie 2023, in comparație cu decembrie 2022. Iar datoria externa pe termen lung a Romaniei s-a majorat cu peste 10% in aceeași perioada, potrivit datelor publicate de Banca Naționala. Datoria externa pe termen scurt a scazut In perioada ianuarie - aprilie 2023, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 8,56 miliarde de euro, ajungand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

