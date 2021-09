Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala ar urma sa inregistreze in acest an cea mai rapida revenire din ultimele cinci decenii, insa adancirea inegalitatilor dintre tarile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare risca sa submineze acest avans, a anuntat miercuri Conferinta ONU pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), transmite…

- Plafonul datoriei a fost suspendat timp de doi ani, din august 2019 in iulie 2021, in baza unui acord intre administratia lui Donald Trump si Congres. ”Dupa restabilirea limitei indatorarii, la 1 august, Trezoreria a inceput sa foloseasca anumite masuri extraordinare pentru a continua sa finanteze Guvernul”,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a indemnat luni pe membrii Congresului sa actioneze "cat mai curand posibil" pentru a ridica plafonul datoriei si a permite Statelor Unite sa isi onoreze angajamentele financiare si sa evite incapacitatea de plata, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- ”918.270 romani au solicitat statutul de rezident in Marea Britanie pentru a ramane in aceasta tara si dupa 30 iunie 2021. Aceasta cifra este una alarmanta mai ales din punct de vedere economic. Acesta este echivalentul a peste 16% din totalul numarului de angajati din economia romaneasca (peste 5,6…

- Candida Auris este superbacteria care surprinde lumea medicala. Mai multe cazuri cu aceasta ciuperca au fost identificate in doua spitale din Texas și intr-un centru de ingrijire din Washington DC, relateaza New York Times. Infecția fungica este cu atat mai periculoasa pentru omenire deoarece este rezistenta…

- Statele Unite sunt 'foarte ingrijorate' din cauza variantei Delta si a altor variante ale coronavirusului care ar putea 'ameninta' redresarea economica mondiala, a declarat duminica, la Venetia, secretarul Trezoreriei americane, Janet Yellen, transmite AFP. 'Suntem foarte ingrijorati de varianta…

