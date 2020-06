Stiri pe aceeasi tema

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii aprilie 2020, 405,135 miliarde de lei, respectiv 35,9% din PIB, conform datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice. Din aceasta, suma de 18,98 miliarde de lei reprezenta datoria pe termen scurt…

- Evolutia este determinata in parte de cresterea deficitului bugetar si de deprecierea leului in raport cu euro, in contextul crizei cauzate de pandemia COVID-19. Potrivit CF, deficitul bugetar se va situa intre 8,1% din PIB si 10,4% din PIB la finalul lui 2020, mult peste estimarea curenta a Guvernului,…

- In cursul lunii mai au avut loc intrari de 8,002 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunile de euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor…

- Ponderea datoriei guvernamentale brute conform metodologiei Uniunii Europene va fi de 40,9% din PIB la sfarsitul anului 2020, fata de 35,2% in 2019, potrivit Programului de convergenta 2020 publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP)."In conditiile in care se estimeaza o contractie a economiei…

- Bugetul general consolidat ar putea înregistra în acest an un deficit de 6,7% din Produsul Intern Brut revizuit dupa declanșarea crizei coronavirus, care a condus la un efort suplimentar la nivel bugetar de aproximativ 3% din PIB fața de proiecția inițiala, se arata într-un comunicat…

