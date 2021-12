Stiri pe aceeasi tema

- ”Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) ofera o linie de credit pentru IMM-uri in valoare de 40 milioane de euro catre Garanti BBVA Romania, pentru a consolida sprijinul acordat intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) din tara si pentru a le ajuta sa isi sustina afacerile in conditiile…

- Romania a ajuns la o datorie externa de 96,43 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului, in creștere cu 5,82 miliarde de euro fața de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, deficitul balanței comerciale a crescut cu 58%, informeaza Banca Naționala a Romaniei. In perioada ianuarie – octombrie…

- ”Azi a inceput primul audit oficial, unde Comisia va monitoriza jaloanele si tintele asumate. Vom avea mai multe intalniri cu Comisia Europeana in aceste zile, iar impreuna cu celelalte ministere responsabile le vom prezenta stadiul in care ne aflam si ce am reusit sa punem in aplicare de la aprobarea…

- Peste 1,7 miliarde mc de apa uzata generata in Romania. Date alarmante de la INS Volumul total de ape uzate generat in 2020 a fost de 1,709 miliarde metri cubi. Din total, 784 milioane mc au provenit din activitati economice si 925 milioane mc din activitati menajere, conform datelor centralizate de…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 282 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 154 de luni, la un randament mediu de 5,72% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este o dobanda…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 358 de milioane euro (1,772 miliarde lei) pentru a sprijini intreprinderile mici si mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus si de masurile restrictive pe care guvernul roman a trebuit sa le puna in aplicare pentru a limita…

- “In perioada ianuarie – august 2021, datoria externa totala a crescut cu 8,404 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,049 miliarde euro la 31 august 2021 (73,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- Comisia a acordat in total 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și Romaniei, ca urmare a modificarii unor programe operaționale (PO). Comisia a acordat 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și Romaniei, ca urmare a modificarii unor programe operaționale (PO) astfel: doua din Fondul…