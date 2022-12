Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia marcarii a 33 de ani de la inceputul Revolutiei Romane, in care a evidentiat ca atat eroilor si martirilor din Decembrie 1989, cat si tuturor disidentilor si victimelor regimului comunist li se datoreaza nu doar valorizarea sacrificiului…

- ”Marcam astazi 33 de ani de la inceputul Revoluției Romane, un moment de referința al istoriei noastre recente care ne-a redat libertatea și speranța. Romania democrata de astazi nu ar fi fost posibila fara sacrificiul suprem din Decembrie 1989, atunci cand romanii au dovedit ca dorința de a fi liberi…

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Seful Executivului a participat, ieri,…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana constata, in premiera, indeplinirea recomandarilor si a obiectivelor, asa cum era prevazut in Decizia de infiintare a MCV, adoptata la momentul aderarii la UE, si incurajeaza Guvernul sa…

- Raportul privind Romania din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare prezentat marti de Comisia Europeana incurajeaza Guvernul sa continue cursul stabilit in sprijinirea independentei Justitiei a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Pentru Guvernul Romaniei, acest raport si evolutiile pe care…

- „Am avut mai multe ordonante de Guvern, 118, 27, 119, fiecare incercand sa se adapteze la dinamica evolutiei preturilor la energie si gaze naturale si sa facem in asa fel incat sa protejam cetatenii si economia. Trebuie sa asiguram competitivitate produselor romanesti si ca atare sustin ca avem nevoie…

- Depozitele de gaz din Romania au depasit, vineri, cota de umplere de 90%, iar romanii si economia vor avea la dispozitie intreaga cantitate de gaze necesara pentru a trece cu bine aceasta iarna, indiferent de cum va fi vremea, a anuntat prim-ministrul Nicolae Ciuca, informeaza AGERPRES . „Avem cu 477…