DATIVUL FATAL! Olivia STEER s-a luat de cine nu trebuie!

- De curand, in mediul online, Olivia Steer a publicat un mesaj in care il acuza pe Mircea Cartarescu ca nu știe regulile de scriere in limba romana. L-a criticat pe scriitor și pentru ca acesta și-a sfatuit cititorii sa se vaccineze. Mircea Cartarescu și Olivia Steer, conflict pe rețelele sociale „Marele…

- Andi Moisescu este casatorit cu Olivia Steer, una dintre cele mai vehemente antivacciniste din Romania, care a starnit polemici in spațiul public și care distribuire pe Facebook site-uri care promoveaza teorii ale conspirației. Steer a intrat in dispute cu mai mulți medici din cauza unor declarații…