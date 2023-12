Dați un Google despre Kopic Din a treia conferința de presa a lui Zeljko Kopic in Romania au razbatut cateva idei interesante. Ca și in precedentele, antrenorul lui Dinamo - metodist și, in trecut, șef de academie - a raspuns cu rabdare și cu atenție tuturor intrebarilor, pe un ton foarte politicos și civilizat, dribland elegant capcanele unor subiecte mai sensibile. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

- Sepsi - Dinamo 2-1. Zeljko Kopic n-a putut produce remontada luni seara la Sfantu Gheorghe, dupa doua goluri de autor ale lui Marius Ștefanescu, insa Dinamo a intrat cu alta fața in repriza secunda și ofera de doi bani speranțe propriilor suporteri. Zeljko Kopic, 46 de ani, și-a inceput cu un eșec aventura…

- Zeljko Kopic (46 de ani) e gata sa debuteze azi la Dinamo. El a fost inregistrat și poate sta pe banca. Meciul Sepsi - Dinamo se disputa azi, de la ora 20:00, și poate fi urmarit in format LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Numit in locul lui Ovidiu Burca, antrenorul…

- Zeljko Kopic, 46 de ani, a venit sa salveze Dinamo de la retrogradare, azi, la ora 10:00, va fi prezentat oficial și va face cunoștința cu jucatorii la primul antrenament la Saftica. Sambata seara, le-a spus noilor secunzi ca nu a uitat eliminarea suferita in 2018, cand era antrenor la Hajduk Split,…

- Zeljko Kopic (46 de ani), noul antrenor de la Dinamo, va incasa 8.000 de euro lunar conform contractului pe care l-a agreat cu conducerea alb-roșiilor, peste cat primea Ovidiu Burca. La 3 zile de la desparțirea de precedentul A1, Ovidiu Burca, Dinamo a gasit antrenor principal. Alesul este croatul Zeljko…

