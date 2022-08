Dați sportului 2% din PIB! In Gradina Maicii Domnului s-a intamplat o minune, chiar in sfanta zi de preamarire a Fecioarei Maria. Sportivii noștri au cucerit noua medalii de aur, fara a avea stipendii de la stat. Au reușit sa poarte tricolorul pe micile ecrane ale marii lumi. Daca un minister de resort ar fi platit clipuri de promovare, bugetul de stat trebuia sa scoata ușor miliardul de dolari din trezorerii. Așa, astazi, guvernanții pozeaza cu marii campioni, fara a fi dat nimic pentru devenirea lor. Dar nu e totul pierdut. Chiar daca nerușinarea lor e ca tivul desfacut al Babei Dochia, intinerita azi de pe urma ultimului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

