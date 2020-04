„Dați-ne bunicii înapoi!” Mesajul Colectivului Centrului Rezidențial Persoane Vârstnice Odobești ALO! Ne aude cineva? Suntem aceia pe care i-ați trimis cate 14 zile in izolare la locul de munca și alte 14 zile in izolare la domiciliu! Ne-ați ordonat! Habar nu aveați ca noi decisesem cu mult inainte sa facem ture lungi, tocmai pentru a-i proteja pe aceia care sunt doar o cifra pentru voi […] Articolul „Dați-ne bunicii inapoi!” Mesajul Colectivului Centrului Rezidențial Persoane Varstnice Odobești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a mers duminica sa ii sustina pe protestatarii care, incalcand regulile de izolare sociala, s-au strans in fata cartierului general al armatei pentru a solicita o interventie militara si inchiderea Congresului, informeaza AFP. „Nu vrem sa negociem nimic”, s-a adresat…

- Mai mulți ofițeri din conducerea IPJ Vrancea se afla incepand de ieri in izolare la domiciliu, dupa ce, conform surselor noastre, au luat contact cu militari din conducerea Garnizoanei Focșani, militari care au fost confirmați pozitiv ca fiind infectați cu coronavirus. Este vorba despre comisarul-șef…

- Izolare in siguranța – I.P.J. Vrancea va recomanda cum sa va feriți de fraudele prin internet Pandemia generata de virusul SARS–CoV-2 a condus la adoptarea de masuri speciale pentru evitarea raspandirii in societate, iar principala metoda aflata la indemana fiecaruia dintre noi, este aceea de a ramane…

- In județul Vrancea, in data de 28 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2876 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 101 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore. In carantina instituționalizata se afla 91 persoane, fara nicio modificare…

- A aparut un al treilea caz de suspiciune de infectare cu coronavirus. Este vorba despre o femeie care se afla in izolare la domiciliu și a prezentat simptome de febra și tuse, astfel ca a fost transportata cu izoleta la Spitalul Județean. „In cursul zilei de astazi, la Spitalul Județean a fost adusa…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat ca se va autoizola, in condițiile confirmarii coronavirusului la senatorul liberal Vergil Chițac care a participat la sedinta Biroului Permanent Național al PNL. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a spus Orban. „Am cerut Ministerului Sanatații…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a anuntat ca se va autoizola, in condițiile confirmarii coronavirusului la senatorul liberal Vergil Chițac care a participat la sedinta Biroului Permanent Național al PNL. „Ma voi izola la Vila Lac 1”, a spus Orban. „Am cerut Ministerului Sanatații…

- In urma cu puțin timp, reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea au trimis un comunicat de presa prin care anunța ca astazi, numarul vrancenilor carantinați in spațiile special amenajate a ajuns la 25. ,,La nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele…