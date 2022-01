Ei au fost chemati in judecata de vecinii care aveau in zona o casa de vacanta. Acestia au pierdut insa procesul. Dupa ce le-a luat foc casa, doi ieseni din Barnova au ajuns si in fata instantei, chemati in judecata de vecini. Incendiul s-a extins si in curtea vecina, afectand o casa de vacanta. Dupa analizarea actelor depuse la dosar, magistratii Judecatoriei au vazut ca de fapt niciunul dintre impricinati nu era chiar in regula. In aprilie 2019, magazia casei detinute de Grigore si Rachila C. a luat foc, de unde acesta s-a extins si la magazia din curtea vecina, cu care facea practic corp comun.…