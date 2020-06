Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca opt decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In Romania, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 1.248 de decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. Deces 1.241 Femeie, 87 ani,…

- Profesorul sovietic Alexandru Smirnoff susținea, in perioada interbelica, intr-un interviu acordat ziarului german „Hamburger Fremdenblatt”, ca reușise sa trezeasca la viața 22 de oameni socotiți morți, nu numai in urma unor crize cardiace, dar și in cazul cand inima incetase sa mai bata dupa o intervenție…

- Crește numarul de bistrițeni depistați cu COVID 19. Asta și datorita faptului ca la Bistrița exista doua aparate care pot sa faca testele. In ultimele 24 de ore, 11 noi teste au avut rezultatul pozitiv. Astfel, la nivelul județului, sunt inregistrate 148 de cazuri. De ieri, la Bistrița, se pot face…

- Un filmuleț cu cancelarul german Angela Merkel a devenit viral. Aceasta a explicat “nemțește”, cu cifre și grafice, de ce Germania nu poate inca renunța la restricțiile impuse din cauza coronavirusului.In cei 14 ani de cand este cancelarul Germaniei, adresarea directa și aversiunea cancelarului german…

- In Romania au fost confirmate pana acum 6.633 de cazuri de coronavirus. Bilantul deceselor a ajuns la 318, iar numarul celor vindecati la 914 La nivel national, au fost prelucrate pana acum 67.204 de teste. A doua zi cu numarul cazurilor de Covid-19 in scadere. Pana astazi, 13 aprilie, pe teritoriul…

- Testarea pentru coronavirus poate fi de interes la doua scari: a individului si a societatii. În acest text prezint pe scurt câteva aspecte tehnice ale testarii si interpretarii datelor. Întelegere directa a acestor aspecte nu este accesibila fara o pregatire de om de stiinta.…

- In Romania sunt 158 de cazuri de coronavirus, au anunțat, luni dimineața, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. Intre acestea, 19 cazuri sunt noi. Potrivit GCS, pe teritoriul Romaniei, au...

- In Romania numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a ajuns la 47. Ieri au fost confirmate trei cazuri la Iasi. Este vorba despre un barbat de 38 de ani, care a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv in Varșovia. Pacientul este politist de frontiera si se afla in autoizolare din…