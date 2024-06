Datele rezervelelor de petrol, gaze și cărbune nu trebuie speculate de fanii politicilor ecologiste Luna iunie inseamna publicarea anuala a Analizei statistice privind energia mondiala. Cu toate acestea, un set de date, care obișnuia sa fie vital pentru industria energetica, nu a mai fost actualizat din 2020 și nici nu pare sa fie – rezervele de petrol, gaze și carbune. In 2020, BP a raportat ca lumea avea 1 […] The post Datele rezervelelor de petrol, gaze și carbune nu trebuie speculate de fanii politicilor ecologiste first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

