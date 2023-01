Datele privitoare la Covid-19 venite din China nu reflectă impactul real al epidemiei, avertizează OMS Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut Chinei ca datele privitoare la Covid-19 sa fie sigure și acestea sa fie transmise ”mai rapid, regulat ”. De cateva saptamani, China se confrunta cu cel mai puternic val Covid-19, spitalele și crematoriile fiind copleșite. Dar comisia naționala chineza a Sanatații, cu rol de minister, a anunțat ca nu va mai publica date la zi privitoare la numarul cazurilor de Covid și al deceselor, așa cum proceda la inceputul lui 2020. OMS a criticat, miercuri, autoritațile chineze pentru recentele date privitoare la Covid-19. Credem ca actualele cifre publicate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii(OMS) a avertizat ca autoritațile din China nu prezinta suficient de bine impactul valului COVID in tara, cele mai mari probleme fiind legate de raportarea deceselor. Eliminarea celor mai multe restrictii luna trecuta a dus la o crestere a numarului de cazuri de infectare…

- Pandemia de Covid-19 implinește oficial trei ani pe 30 ianuarie: in 2020, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat boala respiratorie ca fiind o urgența de sanatate publica de interes internațional. Dar aceasta luna nu ofera prea multe motive de relaxare in urma saltului haotic și abrupt al Chinei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat din nou oficialii din domeniul sanatatii din China sa transmita in timp real informatiile despre cresterea numarului cazurilor de COVID din tara. Discuțiile au loc in condițiile in care Beijingul se pregatește sa relaxeze restricțiile de calatorie in 8 ianuarie,…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a apreciat joi ca masurile de protectie adoptate de mai multe tari in fata cresterii epidemiei de COVID-19 in China sunt ‘de inteles’ avand in vedere lipsa de informatii furnizate de Beijing, transmite AFP. ‘In…

- In legatura cu geneza lui Sars-Cov-2, care a ucis 6,6 milioane de oameni, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații a spus ca sunt in discuție toate ipotezele, inclusiv cea potrivit careia virusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, aproape…

- Schimbarea de ton a Chinei privind abordarea pandemiei a pus țara in fața unei perioade „foarte grele”, confruntandu-se cu provocari in pregatirea spitalelor pentru afluxul de pacienti si asigurandu-se ca populatia este suficient de protejata, a transmis marți Organizația Mondiala a Sanatații, citata…

- Cel puțin 90% din populația globului are, in prezent, un anumit grad de imunitate contra coronavirusului, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). De asemenea, OMS a salutat decizia chineza de a relaxa restricțiile anti-Covid. Faza de urgența a pandemiei nu s-a terminat. ”Inca nu suntem acolo”,…

- Intre 2019 și 2021, la nivel global, numarul deceselor provocate de tuberculoza a crescut, din cauza pandemiei de Covid-19, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. In perioada pandemiei de Covid-19, eforturile globale de lupta contra tuberculozei, dar și contra SIDA și malariei au fost puternic…