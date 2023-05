Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii vine cu o noua propunere, astfel incat anumite categorii sa poata beneficia de salariu, chiar și atunci cand au ieșit la pensie. Proiectul nu este o noutate in Romania, asta pentru ca și in anii trecuți s-a discutat despre acest lucru.

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4×4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare (automatic number plate recognition) si camere video. Conform caietului de sarcini, sistemul LPR (License…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4×4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare (automatic number plate recognition) si camere video. Conform caietului de sarcini, sistemul LPR (License…

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4×4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare (automatic number plate recognition) si camere video. Conform caietului de sarcini, sistemul LPR (License…

- Datele transmise de Eurostat arata ca Romania se claseaza printre ultimele locuri in ceea ce privește nivelul de trai din Europa, și asta pentru ca, in acest moment, puterea de cumparare de la noi din țara este mai mica cu 23 de procente fața de media Uniunii Europene. Daca ne uitam, insa, la vecinii…

- La capitolul puterea de cumparare, Romania se afla cu zeci de procente sub media Uniunii Europene, potrivit ultimelor rapoarte realizate de Eurostat.Puterea de cumparare a romanilor, calculat din perspectiva PIB per capita, este cu 23% sub media UE, nivel similar cu cel din Ungaria si Portugalia, devansand…

- 20HyGrid, primul proiect din Romania care are ca obiectiv testarea incalzirii sustenabile a locuințelor pe baza unui amestec de gaze naturale (80%) și hidrogen (20%) are unda verde, potrivit anunțului facut de catre oficialii companiei Delgaz Grid. Asta dupa ce o echipa de specialiști ai companiei…

- Proiectul ANAF de digitalizare Big Data, descris de Lucian Heiuș, șeful Fiscului, va veni cu o imparțire a contribuabililor in trei categorii de risc. Dan Schwartz, managing partner, RSM Romania a vorbit pe aceasta tema la TaxEu Forum.