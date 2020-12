Stiri pe aceeasi tema

- Datele prezentate Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) de catre Pfizer/BioNTech si Moderna despre vaccinurile lor anti-Covid-19 sunt „foarte solide”, a anunțat astazi directorul executiv al EMA, Emer Cooke, citat de agerpres .„Dispunem de un set de date cu privire la peste 30.000 de subiecti care…

- Rusia si China nu au solicitat autorizatia Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) pentru vaccinurile lor impotriva COVID-19 si agentia nu se afla sub presiune politica pentru a accelera aprobarile vaccinurilor, a declarat directorul executiv al EMA, Emer Cooke, in remarci publicate miercuri.…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…

- Moderna cere autorizarea de urgenta in SUA si Europa a vaccinului sau impotriva COVID-19, cu o eficienta de 94,1%. Serul previne 100% cazurile grave Compania americana Moderna anunta ca cere luni autorizarea de urgenta a vacconului sau impotriva COVID-19, atat in Statele Unite, cat si in Europa. Cererea…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba trei vaccinuri impotriva COVID-19 la inceputul anului viitor. Vaccinurile vor sosi in UE in primavara anului viitor, „daca totul merge bine”, a anunțat vineri directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), Guido Rasi, potrivit…