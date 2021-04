Datele personale ale unui număr de peste jumătate de miliard de utilizatori Facebook, postate online Alon Gal, un specialist securitate cibernetica, a descoperit pe un forum de hacking ca cineva a postat un set de date care continea informatiile personale pentru 533 de milioane de conturi de Facebook. Informatiile au fost postate fara restrictii speciale, astfel ca oricine are cont pe forum le poate accesa si folosi in orice maniera. Setul de date include elemente prin care cei peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook pot fi identificati, precum numar de telefon, adresa de email, date de nastere, adresa si altele. Datele ar fi fost obtinute in urma unei brese pe care Facebook a reparat-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

