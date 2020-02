Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a aplicat, in 2019, amenzi de 2,5 milioane de lei in urma controalelor privind respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. "Am constatat si in acest an o crestere semnificativa a…

- Producatorul de dispozitive inteligente Wyze a confirmat ca informatiile personale ale 2,4 milioane de clienti au fost lasate expuse online timp de mai multe saptamani, transmite publicatia Engadget. Printre informatii, care puteau fi accesate de hackeri, se gaseau adrese de e-mail, date despre sanatatea…

- Facebook a examinat joi o potentiala scurgere de date personale provenind de la 267 de milioane de utilizatori, dezvaluita de un cercetator in securitate online, care le-a gasit publicate de hackeri (pirati cibernetici, n.r.) pe mai multe forumuri. "Suntem pe cale sa analizam aceasta problema,…

- Principalele doua partide din Israel au convenit ca pe 2 martie 2020 sa aiba loc alegeri daca nu se ajunge la un acord privind formarea unei coalitii guvernamentale pana miercuri la miezul noptii, transmit AFP si dpa. Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, si Partidul 'Albastru si Alb',…

- Joi, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a facut publice datele privind sumele cheltuite de fiecare candidat al alegerilor prezidențiale din 2019, pentru campania electorala. Un candidat a beneficiat doar de finanțare privata, in timp ce un altul numai de fonduri publice.

- Mii de persoane au manifestat marti seara la Tel-Aviv in sprijinul premierului israelian Benjamin Netanyahu, inculpat saptamana trecuta pentru coruptie, relateaza AFP, citata de AGERPRES. ''Netanyahu, poporul este cu tine'' si ''Nu dictaturii judiciare'', se putea citi pe afise purtate de manifestanti.Pentru…

