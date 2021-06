Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea completa online datele cerute la recensamantul populației Pentru prima data, românii vor putea sa se înscrie și sa completeze singuri datele cerute la recensamântul populației care se va desfașura anul viitor, din februarie pâna la sfârșitul…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 60,8% in primul trimestru al acestui an, in scadere de la 65,8% in trimestrul anterior, iar rata somajului a urcat la 6,1%, fata 5,2% in trimestrul anterior, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica,…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic numar de nou-nascuti din ultimii 90 de ani, iar gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021. Potrivit Institutului National de Statistica, din totalul populatiei scolare, numarul copiilor din crese…

- Aproximativ 50.000 de gospodarii din Romania au participat la recensamantul de proba (1 februarie – 31 martie 2021) efectuat de Institutul National de Statistica in etapa de pregatire a Recensamantului populatiei si locuintelor care va avea loc in cursul anului 2022, se arata intr-un comunicat al…

- Trimestrul al doilea din anul trecut a fost singurul în care veniturile unei familii de români au scazut, iar incertitudinea a dus la creșterea cheltuielilor alimentare, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor oficiale, pandemia de coronavirus a dus…

- munciRata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Gradul de ocupare a fost mai…

