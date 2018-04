Datele oficiale confirma scaderi de salarii in sanatate Datele oficiale prezentate de Institutul National de Statistica pentru sectorul bugetar confirma ceea ce multi angajati din sanatate si asistenta sociala spun de la inceputul anului: salariile unora au scazut.



In raportul publicat de INS se arata ca venitul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in februarie 2018, comparativ cu luna precedenta.



Singurele domenii din sectorul bugetar unde s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net in a doua luna a anului in curs sunt invatamantul (crestere de 1,1%) si administratia publica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

