Datele oficiale arata ca economia SUA are cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 4 ani. Pe ce s-a bazat cresterea PIB-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul doi din 2018, cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape patru ani, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si al accelerarii livrarilor de boabe de soia catre China inaintea intrarii in vigoare a tarifelor vamale, transmit DPA si Reuters. In…

- Ritmul de crestere economica se va tempera, iar Banca Nationala a Romaniei va decide majorarea ratei dobanzii de politica monetara la 3% pana la sfarsitul acestui an, a declarat, joi, Andrei Radulescu, director de cercetare al Bancii Transilvania, in cadrul conferintei "Economia digitala - ce poate…

- Masurile de raspuns ale Uniunii Europene la tarifele introduse de administratia Trump vor intra in vigoare vineri, 22 iunie, a anuntat miercuri Comisia Europeana. Executivul european a precizat ca a adoptat, in mod formal, o lege prin care sunt introduse tarife vamale suplimentare de 25% pentru…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse. Tarife pentru bunuri americane in valoare de 34 de miliarde de dolari, care includ produse agricole, auto si acvatice, vor intra in vigoare pe…

- Emmanuel Macron a denuntat joi aplicarea de catre SUA a unor importante taxe vamale asupra otelului si aluminiului importate din Uniunea Europeana (UE), calificand-o drept "ilegala" si o "greseala", relateaza AFP si Reuters. Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in…

- Washingtonul si Beijingul au convenit sa reduca "in mod semnificativ" deficitul comercial al Statelor Unite, au anuntat cele doua parti, intr-o declaratie comuna. "A existat un consens privind luarea de masuri pentru reducerea in mod semnificativ a deficitului Statelor Unite in schimbul de…

- Beijingul a redus in mai pretul electricitatii, pentru a doua luna consecutiv, in vederea scaderii costurilor de productie, a anuntat miercuri Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC), un indiciu care sugereaza ca a doua economie mondiala incetineste, transmite Reuters.…

- Cresterea salariilor in Marea Britanie a fost in primul trimestru din 2018 mai rapida decat inflatia, pentru prima data din februarie 2017, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS). Castigurile totale, excluzand bonusurile, au urcat in ritm anual cu 2,9% in primele…