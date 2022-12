Stiri pe aceeasi tema

- Populația activa a Romaniei a scazut cu un milion de persoane, in ultimii 10 ani, arata datele din Recensamant 2022 publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), transmite Economedia. Din populația totala de 19.053.815 persoane a Romaniei, 8.185.049 reprezinta persoane active. Spre comparație,…

- Potrivit datelor provizorii transmise de Institutul Național de Statistica (INS), in urma ultimului Recensamant, care s-a desfașurat anul acesta, reiese ca populația Romaniei a scazut, numarand 19.053.815 locuitori.

- Hackerii au intrat in posesia datelor personale ale mai multor milioane de utilizatori Twitter, pe care le-au publicat pe un forum dedicat, dupa ce le-au obtinut profitand de o vulnerabilitate a platformei sociale, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In luna august, Twitter anunta ca o vulnerabilitate a unuia dintre API-urile platformei ar fi putut duce la expunerea informatiilor personale a 5,4 milioane de utilizatori. Tot compania americana spunea atunci ca nu exista, insa, dovezi care sa arate ca cineva ar fi profitat de pe urma acestei vulnerabilitati.…

- Bijuteriile din aur si electronicele se mentin in topul celor mai amanetate produse de catre romani, iar in privinta creditelor tip amanet valoarea medie a tichetului de imprumut a fost de 1.000 de lei, in primul semestru al acestui an, arata datele publicate, ieri, de unul dintre cei mai importanti…