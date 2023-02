Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul din data de 14 februarie a produs pana in prezent 315 replici, numai in noaptea de miercuri spre joi cinci dintre acestea depasind 3 pe Richter, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca au fost inregistrate 315 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj. Potrivit, INFP astfel de replici se vor mai produce cateva zile, dar ele scad, de obicei, in intensitate. INFP precizeaza ca…

- Peste 200 de replici au zguduit Romania in urma cutremurului cu magnitudine 5,7 pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, in Gorj, fiind cel mai mare cutremur din aceasta zona seismica, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit…

- Cutremurul major, cu magnitudinea de 5,,7 grade pe scara Richter, produs marți, 14 februarie, la ora 15:16 in județul Gorj, care a fost resimțit și la Lugoj, a fost urmat, pana miercuri, 15 februarie, la ora 9, de 34 de replici, cu magnitudini intre 2,0 și 4,1 grade, potrivit datelor anunțate de…

- In cursul zilei de marți, 14 februarie 2023, Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a anunțat ca dupa seismul de 5,7 grade pe scara Richter care s-a petrecut in Oltenia s-au inregistrat șase replici, dintre care una medie. La ora 15:16:52 (ora Romaniei) s-a produs in Gorj un „cutremur semnificativ…

- Cutremur in Romania: 5,7 grade in Oltenia! Un nou cutremur a avut loc in Romania! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat azi ca s-a produs un nou cutremur, de 5,7 grade pe scara Ricther. „2023-02-14 15:16:53 cutremur in OLTENIA, GORJ, ml=5.7, h=40.0km. Cutremur…

- Cutremurul cu magnitudinea de 5.2 pe scara Richter produs ieri, in Gorj, i-a speriat pe romani. In Targu Jiu, pereții mai multor blocuri s-au crapat in urma seismului, iar locuitorii spun ca le e teama sa mai stea in apartamente. Ce spun specialistii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…