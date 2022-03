Datele interne ale Samsung au fost accesate de hackeri, care au obţinut coduri sursă ale dispozitivelor Galaxy Declaratia uriasului producator de electronice sud-coreean vine dupa ce grupul de hacking Lapsus$ a sustinut in weekend, prin intermediul canalului sau de pe platforma Telegram, ca a furat 190 de gigaocteti de coduri sursa confidentiale ale Samsung. Samsung nu a numit niciun hacker anume in comunicatul sau si nici ce date au fost furate. ”Recent am fost anuntati ca a existat o bresa de securitate legata de anumite date interne ale companiei. Imediat dupa descoperirea incidentului, ne-am consolidat sistemul de securitate. Conform analizei noastre initiale, accesarea datelor implica unele coduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

