Datele Institutului Naţional de Statistică arată că industria începe să îşi revină uşor Industria a inceput primii pași spre revenire in luna mai, vedem o creștere fața de aprilie, dar daca e sa comparam cu luna mai din 2019, e inca slaba, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit Hotnews. Iata cateva detalii privind producția: in luna mai 2020, productia industriala a crescut fata de luna precedenta cu 22,2% ca serie bruta; fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a scazut cu 30,6%; in perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu aceeași perioada din 2019, productia industriala a fost mai mica cu 17,4%. De precizat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

