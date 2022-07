Stiri pe aceeasi tema

- Monedele digitale s-au aflat intr-o tendința descendenta din noiembrie 2021, dar ultimele saptamani au fost deosebit de dificile pentru activele virtuale. Pesimismul persista nu numai in randul investitorilor axați pe piața monedelor digitale, ci și in randul celor orientați pe indicii bursieri, indici…

- ”Salutam modelele de afaceri prietenoase cu datele, care ofera utilizatorilor posibilitatea de a alege cu privire la modul in care sunt folosite datele lor. Cu toate acestea, o companie precum Apple, care poate stabili unilateral regulile in ecosistemul sau si mai ales in App Store, ar trebui sa le…

- Organizatia Europeana a Consumatorilor (BEUC) si Reteaua europeana a autoritatilor de protectie a consumatorilor au declarat ca WhatsApp nu a explicat modificarile intr-un limbaj simplu si inteligibil, incalcand legislatia UE privind protectia consumatorilor. Autoritatile nationale de aplicare a legii…

- Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii „40 de intrebari” de la Kanal D, a dezvaluit detalii neștiute despre show-ul unde se pun intrebari incomode. Vedeta a spus ce nu se vede niciodata la TV. Mulți refuza sa participe la emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, pentru ca se tem de intrebarile incomode…

- Pandemia a dus la o adevarata explozie a invatatului la distanta, care a implicat folosirea a numeroase servicii si aplicatii de comunicare, predare si invatare remote. Automat, a crescut si numarul de servicii si aplicatii care ofereau astfel de functii. Insa, majoritatea acestor aplicatii au politici…

- Un efort mic pentru a te proteja de hackeri, un pas mare pentru securizarea datelor In aprilie 2021, Facebook a avut de-a face cu o scurgere masiva de date: 533 de milioane de utilizatori au aflat ca datele personale, incluzand mail-uri și numere de telefon, au fost scurse online. Utilizatorii din Romania…

- Prahovenii sunt asaltați cu mesaje foarte periculoase pe telefoanele mobile. Mai nou, link-urile capcana sunt trimise prin SMS. Marea problema este ca, odata infectat, telefonul va trimite automat mesaje periculoase catre toate persoanele din agenda telefonica a victimei! Cand cei vizați vad ca mesajul…