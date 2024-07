Datele care spun adevărul: plafonarea introdusă de PSD la adaosurile comerciale lasă marjă suficientă de afaceri companiilor Protejarea consumatorilor vulnerabili a fost o direcție asumata de PSD la preluarea guvernarii, iar plafonarea adaosului comercial la anumite produse alimentare și-a dovedit eficacitatea prin susținerea puterii de cumparare a romanilor. In lipsa masurii de limitare a prețurilor, profiturile companiilor ating plafoane record. Doar in 2022, 848,3 milioane de lei a fost totalul adaosului comercial […] The post Datele care spun adevarul: plafonarea introdusa de PSD la adaosurile comerciale lasa marja suficienta de afaceri companiilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

