Romania s-a situat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a coborat pana la minus 0,3% in septembrie, de la un nivel de minus 0,2% in august, in timp ce in Uniunea Europeana a scazut pana la 0,3%, de la 0,4% luna precedenta, relateaza Agerpres.

Comparativ cu situatia din august, rata anuala a inflatiei in septembrie a scazut in 13 state membre (inclusiv in Romania), a ramas stabila in sapte si a crescut in alte…