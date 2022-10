Stiri pe aceeasi tema

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reiterat joi apelurile pentru incetarea razboiului din Ucraina, in timp ce vorbea la o conferința in Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters, conform Mediafax.

Produsul Intern Brut al Ucrainei s-a contractat cu 30% in primele trei trimestre din acest an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in principal din cauza invaziei rusesti, a anuntat sambata Ministerul Economiei de la Kiev, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.

Agentia Mondiala Antidoping (WADA/AMA) monitorizeaza in continuare controale antidoping realizate in Rusia, in ciuda complicatiilor cauzate de razboiul din Ucraina, a anuntat marti presedintele acestei organizatii, polonezul Witold Banka, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri postului de radio BBC, preluat de Reuters, ca Ucraina a realizat o contraofensiva foarte eficienta impotriva fortelor ruse, dar asta nu constituie un semnal ca se apropie sfarsitul razboiului.

Papa Francisc a lansat miercuri un apel sa 'se evite riscul unui dezastru nuclear' in Ucraina, denuntand inca o data 'nebunia razboiului', la sase luni de la debutul invaziei ruse, transmit AFP si Reuters. 'De sase luni implinite astazi, poporul ucrainean sufera ororile razboiului', a declarat papa

Peste 31.000 de persoane din Ucraina si Rusia au emigrat in Israel dupa ce fortele ruse au inceput invazia Ucrainei, in 24 februarie, o crestere masiva fata de perioada similara din 2019, indica datele oficiale date miercuri publicitatii de autoritatile israeliene, relateaza Reuters.

O nava sub pavilion strain a sosit sambata in Ucraina, pentru prima data de la inceputul razboiului, in februarie, și va fi incarcata cu cereale, a declarat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, conform Reuters și Mediafax.