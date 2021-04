Informatiile a 500 de milioane de profiluri LinkedIn au fost scoase la vanzare, la fel ca in cazul incidentului in care a fost implicat Facebook, pe un forum de hacking. Setul de date se banuieste ca este mult mai mare si ca include date personale din cadrul mai multor platforme. Cele 500 de milioane de profiluri LinkedIn sunt doar parte a leak-ului. Printre datele personale vandute se numara adresele de email, numarul de telefon, genul si altele. LinkedIn se apara spunand ca nu a fost vorba de un hack (cum au spus si cei de la Facebook in cazul lor) si ca leak-ul nu include date ale conturilor…