- Un purtator de cuvant al companiei Facebook a declarat ca, in total, probabil sunt afectate 11.421 de persoane, respectiv 78 de utilizatori care au instalat aplicatia unui sondaj online si 112.343 de persoane din listele de “prieteni”. Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook…

- Romania trece la de vara. In dimineata de duminica, 25 martie, cetatenii din UE vor da ceasurile inainte cu o ora, o schimbare reglementata de legislatia comunitara cu scopul de a profita la maximum de programul diurn si a economisi astfel energie. Trecand la ora de vara, europenii vor dormi mai putin…

- ORA DE VARA. In noaptea de sambata spre duminica, europenii vor dormi mai putin cu o ora avand in vedere ca ceasurile vor fi date inainte, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00, in cazul Romaniei. ORA DE VARA. Se schimba ora, toate detaliile pe care trebuie sa le stii. Exista tari in Europa care…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Un angajat cu norma intreaga din UE a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind in medie 41 de ore, fata de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe săptămână…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…