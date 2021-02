Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de distributie Carrefour a raportat joi o cifra de afaceri de 78,609 miliarde euro in 2020, in crestere cu 7,8% in termeni comparabil fata de 2019, in timp ce vanzarile din Romania au crescut cu 2,1%, pana la 2,327 miliarde euro, transmite Reuters. De asemenea, la finele anului…

- Alerta in Cluj -Napoca. Un barbat a murit dupa ce a sarit de la etajul unui centru comericial, anunța Romania TV. Conform sursei citate, barbatul a sarit de la un etaj al parcarii centrului comercial, iar impactul a fost fatal. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul. Citește și: CIRC…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și europarlamentar, se arata dezamagit de parcursul pe care l-a avut legea inițiata de PNL privind anularea pensiilor speciale. „Era și ramane una dintre dorințele mele cele mai fierbinți”, spune fostul jurnalist. Pastrand tema „specialilor”, Bogdan spune ca…

- Economia globala va avansa in 2021 cu aproximativ 5%, fiind cea mai rapida rata de creștere inregistrata in secolul 21, urmand sa revina la nivelul dinainte de pandemie pana la finalul anului curent sau, cel tarziu, pana la inceputul anului viitor, arata raportul PwC Global Economic Watch 2021.…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- Vanzarile retailerilor de produse nealimentare au revenit la nivelul de dinainte de criza provocata de Covid-19, chiar daca magazinele au fost inchise in perioada starii de urgenta, arata un raport de profil. "2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din…

- Romanii care vor sa ajunga in Croatia trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri sunt in vigoare pana la data de 15 decembrie informeaza Agerpres, care citeaza Ministerul Afacerilor Externe.Ministerul Afacerilor Externe anunta…