Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 407 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj. Total numar de teste 2.402 din care 316 diagnostic grupe de risc, 164 teste efectuate la cerere și 1.922 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 1.296 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj. Total numar de teste 3.246 din care 401 diagnostic grupe de risc, 201 teste efectuate la cerere și 2.644 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 1.300 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj. Total numar de teste 4.687 din care 472 diagnostic grupe de risc, 285 teste efectuate la cerere și 3.930 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 2.339 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 5.053 din care 493 diagnostic grupe de risc, 342 teste efectuate la cerere și 4.218... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 2.595 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 6.020 din care 698 diagnostic grupe de risc, 345 teste efectuate la cerere și 4.977... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 1.694 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj din total numar de teste 2.774 din care 356 diagnostic grupe de risc, 11 teste efectuate la cerere și 2.407 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele 24 de ore, 501 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 6.541 din care 944 diagnostic grupe de risc, 502 teste efectuate la cerere și 5.095... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In spitalele din județ sunt internate 94 de persoane diagnosticate cu Covid-19 și 37 de persoane suspecte de boala. In intervalul 3-4 ianuarie au fost internate 21 de persoane cu Covid și au fost externate 23 persoane cu aceasta afecțiune. In aceeași perioada de referința a decedat o persoana ...