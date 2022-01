Stiri pe aceeasi tema

- Rata de vaccinare, mai mare in realitate decat in statistici, susține ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, crede ca statisticile oficiale nu reflecta realitatea in privința ratei de vaccinare in randul populației din Romania. Intr-un interviu pentru Digi24, el…

- Nici nu a trecut bine Sarbatoarea Craciunului, ca și incepe o noua goana dupa cumparaturi pentru a avea un Revelion cat mai reușit. In plus facem liste de dorințe personale la inceputul unui nou An. Cumva ne-am obișnuit sa traim in și cu COVID-19, cu regulile și cu diferitele modificari mai mici sau…

- Stimulente financiare pentru a reduce declinul demografic si imbatranirea populatieiCroatia a anuntat joi stimulente financiare pentru a i convinge pe croatii care au emigrat in alte tari ale Uniunii Europene sa se intoarca in tara lor, pentru a reduce declinul demografic si imbatranirea populatiei…

- Pana astazi, 30 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.779.667 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.325 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.686.752 de pacienți…

- Zeci de milioane de angajați americani trebuie sa fie vaccinați pana pe data de 4 ianuarie. Casa Alba a stabilit noua masura printr-un decret federal care va fi publicat vineri. Potrivit presei internaționale, companiile din SUA cu peste 100 de angajați vor fi obligate sa aiba lucratorii vaccinați sau…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair a raportat luni primul profit trimestrial din ultimii doi ani dar si-a inrautatit previziunile anuale, estimand pierderi de pana la 200 de milioane de euro, in urma planului de a vinde bilete la pret redus in sezonul de iarna si a pretului mai ridicat al combustibilului,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a avut o discuție prin videoconferința cu viceamiralul Henrique Gouveia e Melo, coordonatorul campaniei de vaccinare din Portugalia, țara cu cea mai mare rata de vaccinare din Europa. Gouveia e Melo a spus ca mesajul sau pentru portughezi a fost…

- Dupa educație, sanatate sau investiții financiare, inteligența artificiala incepe sa fie folosita in Statele Unite și pentru monitorizarea bugetelor publice și detectarea cazurilor de frauda, se arata intr-un articol publicat pe brookings.edu. Procedeul este aplicat și in unele state din Europa, unde…