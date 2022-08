Stiri pe aceeasi tema

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP. Aproximativ 15 milioane de persoane…

- Reprezentantii USR considera ca din banii platiti pentru noua luni de plafonare a preturilor la energie s-ar fi putut instala panouri solare „in curtea a milioane de romani”, „echivalentul a 25 de centrale de la Portile de Fier 2″. „In locul schemei alandala de compensare si plafonare puse in practica…

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…

- Șapte romani au fost arestați intr-un dosar privind furtul dintr-un depozit din Germania al unei firme constructoare de injectoare de masini a 40 de europaleti incarcati cu injectoare, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3,3 milioane de euro, a anunțat marți Politia Prahova, potrivit hotnews.ro.…

- O inițiativa legislativa ar putea spori gradul de digitalizare a serviciilor consulare, astfel incat cetațenii sa aiba o interacțiune mai simpla și mai eficienta cu administrația, indiferent unde se afla ei. Anual, sutele de mii de cetațeni romani care au nevoie de servicii consulare sunt nevoiți sa…

- Trei antreprenori romani stabiliți in Marea Britanie și-au deschis acolo un startup care face roboți pentru depozite și logistica, iar acum au obținut o finanțare de capital de risc de 13 milioane de dolari de la fonduri de investiții.

- Reprezentantii celor 27 au aprobat astazi un al 6-lea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, care include un embargo petrolier cu anumite scutiri, dar nu prevede inscrierea capului Bisericii Ortodoxe Ruse pe lista neagra a celor vizati de sanctiuni, informeaza surse diplomatice citate

- Reprezentanti ai MAE au discutat cu autoritatile elene despre fluidizarea traficului in punctele de frontiera cu Bulgaria, in special la Kulata-Promachonas, unul dintre cele mai tranzitate de catre turistii romani. Grecia, care asteapta aproximativ 1,4 milioane de romani in aceasta vara, a transmis…