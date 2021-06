Date personale: CE declanşează procedura de infringement împotriva Belgiei Comisia Europeana a deschis miercuri o procedura de infringement impotriva Belgiei, reprosandu-i lipsa de independenta a autoritatii sale nationale responsabile cu protectia datelor personale, ceea ce echivaleaza cu o incalcare a regulamentului european GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), transmite AFP. Procedura de infringement cuprinde mai multe etape si ar putea sa conduca, in final, la sesizarea Curtii de Justitie a UE. Etapa declansata miercuri consta intr-o scrisoare de punere in intarziere in urma trimiterii unei prime notificari oficiale la care s-a raspuns intr-un mod… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

