Date personale au fost furate din sistemul de urmărire a contactelor olandez de către angajați ai serviciului de sănătate Informații personale ale unui numar mare de persoane care au participat la programul de urmarire a contactelor din Olanda au fost scurse, a dezvaluit vineri serviciul de sanatate (GGD) din aceasta țara, potrivit Reuters.



GGD a confirmat o știre aparuta în presa potrivit careia datele au fost furate și și-a cerut scuze într-un comunicat pentru ceea ce a afirmat ca au fost doua scurgeri separate.



Serviciul de sanatate olandez a declarat de asemenea ca nu știe câte persoane au fost afectate dar ar putea fi vorba de mii de indivizi.



Confirmarea scurgerilor de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Informatii personale ale unui mare numar de persoane care au participat la programul de identificare si urmarire a cazurilor de COVID-19 din Tarile de Jos au fost sustrase, a anuntat vineri Autoritatea sanitara olandeza (GGD), transmite vineri Reuters. GGD a confirmat astfel o informatie aparuta…

- Premierul olandez Mark Rutte condamna vehement violentele petrecute la sfarșitul saptamanii, cand zeci de manifestanti au atacat politia si au incendiat un centru de testare Covid, in semn de protest fata de interdictia de circulatie pe timp de noapte. Masura fara precedent in Olanda dupa Al Doilea…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani, in incercarea de a limita extinderea pandemiei de Covid-19, transmite digi24 . Premierul olandez Mark Rutte a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca masurile de…

- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamini in incercarea de a limita extinderea pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. In decembrie, Olanda anunțase ca va intra intr-o perioada de carantina de cinci saptamini. Premierul…

- Numarul deceselor din Olanda a crescut cu cel mai ridicat ritm de dupa Al Doulea Razboi Mondial, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat marti biroul de statistica (CBS) din aceasta tara, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Pana saptamana trecuta, au fost raportate circa 162.000 de decese,…

- Premierul olandez Mark Rutte a impus marti noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, afirmand ca guvernul ia in considerare carantine si inchideri de scoli, transmite Reuters.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatie…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a impus noi restrictii pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a precizat ca guvernul are in vedere interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Noile masuri, care includ interzicerea reuniunilor publice…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a ordonat marti masuri suplimentare de izolare pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a declarat ca guvernul are in vedere, de asemenea, interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, citat de Agerpres.