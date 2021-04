DATE OFICIALE – Sute de obiective din județ nu au autorizație sanitară de funcționare Sute de obiective din județul Maramureș nu au autorizație sanitara de funcționare. O recunoaște Direcția de Sanatate Publica Maramureș, cifrele fiind prezentate intr-un raport al instituției valabil pentru anul trecut. Potrivit documentului citat, la acest moment in județ sunt sute de obiective in evidența fara autorizație sanitara, mai exact 223. Anul trecut am avut 1134 de autorizații sanitare emise pentru alte obiective, respectiv 156 pentru obiective alimentare. In cazul obiectivelor alimentare am avut și 19 refuzuri, respectiv la alte obiective au fost 80 de refuzuri. Despre lipsa autorizațiilor… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sighet a anunțat ca la inceputul acestei saptamani s-a intrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgența Sighetu Marmatiei in ședința extraordinara pentru a lua act și stabili masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor Instrucțiunilor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților…

- Un raport al Direcției de Sanatate Publica Maramureș pentru anul 2020 ne arata ca in județ avem inca multe minore care devin mame la varste la care copiii in mod normal se joaca doar de-a mama și de a tata. Total gravide nou depistate anul trecut in județ a fost de 2491 persoane, din care sub 15 ani…

- Comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Maramureș au desfasurat in cursul lunii martie o tematica de control privind modul in care sunt respectate prevederile legale la comercializarea si etichetarea produselor alimentare ecologice. La nivel național au fost verificați 267…

- Conform prevederilor Ordinului ministrului educației, nr. 3558/29.01.2021, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetarii, nr. 3125/2020, privind structura anului școlar 2020-2021, in perioada 2 aprilie – 4 mai 2021, copiii preșcolari sunt in vacanța. Inspectoratul Școlar…

- Maramureșenii care s-au vaccinat impotriva coronavirus sau cei care au trecut prin boala ar putea primi niște facilitați. Deocamdata vorbim despre o propunere venita chiar din partea celor de la Direcția de Sanatate Publica Maramureș, directorul Rareș Pop recunoscand ca despre acest subiect s-a discutat…

- Ieri, 31 martie, a fost prima zi in care localurile din Baia Mare s-au deschis la interior la maximum 30% din capacitate. Asta pentru ca rata de infectare la nivel de municipiu a inceput sa scada ușor de la o zi la alta. Daca va reveni la 3 la mia de locuitori localurile se vor inchide din nou la interior.…

- Prefectul Vlad-Emanuel Duruș a declarat ca s-a desfașurat, in sistem online, ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru actualizarea masurilor și regulilor care trebuie respectate la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, conform valorii ratei de incidența,…

- In ziua in care se decide cum se vor redeschide scolile din 8 februarie, Consiliul National al Elevilor semnaleaza mai multe "aspecte care conditioneaza redeschiderea in siguranta a unitatilor de invatamant".Consiliul National al Elevilor sustine ca cele 37 de milioane de maști destinate unitaților…