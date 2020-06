Contractul dintre FC Farul Constanta si fotbalistul Ionut Ursu a fost prelungit

bull; Fundasul a evoluat in 15 partide in sezonul trecut, trecandu si in cont un gol.FC Farul Constanta si jucatorul Ionut Ursu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu inca un sezon.Fundasul in varsta de 31 de ani, cel mai experimentat… [citeste mai departe]