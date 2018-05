Date oficiale: Cate cereri de subventii pentru agricultura au depus fermierii romani in campania 2018?

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Romania au depus 866.749 de cereri pentru plațile directe la hectar, din fonduri europene, in Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, finalizata la 15 mai, a informat, miercuri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobarea plafoanelor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii numarul 15/2018 cererile unice de plata in agricultura se depun pana la data de 15 mai 2018. In judetul Dambovita au solicitat sprijin prin cererea unica aproximativ 13.661…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca pana la acest moment peste 98% din fermierii si-au incasat subventiile aferente campaniei agricole 2017, platile efectuate ajungand la circa 2,5 mld. euro. „Pana la aceasta data, au intrat deja in conturile fermierilor…

- Esti fermier si vrei sa iei mai multi bani de la APIA, chiar si pentru animalele vandute? Citste asta! Un sef serviciu din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) explica pentru cei interesati cum se pot incasa 400 de euro/cap de animal si pentru animalele vandute. Ne referim la sprijinul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca pana la 12 martie 2018 au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare. Totodata, agenția de plați reamintește ca in conformitate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, Campania 2018, care intentioneaza sa acceseze credite. &Ici...

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca miercuri, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 “Plați privind Bunastarea animalelor”, Pachet A – Porcine și Pachet B – Pasari, Campania 2017. Astfel, in perioada 06 – 14.02.2018, s-au…