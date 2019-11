Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Generala, condusa de Gabriela Firea, aloca 5,7 milioane de lei pentru Targul de Craciun din București 2019, aceasta fiind suma neta a achizițiilor din SICAP. In schimb, municipalitatea a cheltuit anul trecut 6,3 de milioane de lei pentru eveniment. Precizarile vin in contextul in care reprezentanții…

- S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu, aflat in top 5 cele mai frumoase din Europa. Aproximativ 10 mii de sibieni si turisti au intrat in atmosfera de basm, creata de miile de luminite si decoratiuni din Piata Mare din oras. Cei care ajung la Targul de Craciun de anul acesta au la dispoziție […]…

- Viena intra in febra sarbatorilor de iarna. In capitala austriaca s-a deschis targul de Craciun. Peste 2.000 de beculețe LED de pe bradul amplasat in fața primariei s-au aprins in cadrul ceremoniei de deschidere, sub privirile a sute de oameni adunați.

- 34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelența in educația antreprenoriala in cadrul evenimentului „Școala antreprenoriala a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda). Printre caștigatorii acestei ediții s-au numarat și doua școli din Romania:…

- Fostul presedinte al Consiliului European Herman Van Rompuy, in prezent presedinte al Centrului de Politici Europene, urmeaza sa sustina, joi, la Bucuresti, un discurs pe tema "Cum va arata Europa viitorului", in cadrul unei dezbateri pe tema rolului pe care il va putea juca Romania in acest context,…

- Capitala Romaniei se afla in topul oraselor cu cel mai mare potential de dezvoltare, pastrandu-si pentru al doilea an consecutiv prima pozitie in randul destinatiilor din Europa, reiese din Indexul Global Mastercard de Destinatii Urbane 2019, publicat luni.La nivel general, Indexul indica…

- Gabriela Firea s-a aratat mulțumita de noul gazon de pe Arena Naționala, care a fost schimbat pentru a 10-a oara de la inaugurare. Primul meci care se va juca pe Arena Naționala va fi Romania - Spania, pe 5 septembrie. "Mi s-a garantat ca acesta va fi intr-o stare optima, intr-o stare foarte…