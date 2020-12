Date noi despre tulpina de coronavirus din Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a noului coronavirus SARS-CoV-2 descoperita recent in Marea Britanie pare sa fie prezenta in Germania din noiembrie, unde a fost descoperita ulterior in esantioane prelevate de la un pacient in varsta care a murit din cauza ei, dezvaluie cotidianul Die Welt, relateaza Reuters, scrie…

- Noua tulpina de coronavirus detectata in Marea Britanie era prezenta inca din luna noiembrie in nordul Germaniei, unde a fost identificata la un pacient, au indicat marti autoritatile sanitare germane, potrivit AFP. Oamenii de stiinta au reusit ”secventierea variantei virusului B1.1.7 la o persoana…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata la domiciliu, potrivit comunicatului.…

- Germania raporteaza primul caz al noii variante de coronavirus care a inceput in Marea Britanie, relateaza Reuters. Se intimpla in landul Baden-Wurttemberg. Persoana infectata a calatorit din Londra spre Frankfurt pe 20 decembrie, pentru o vizita la rude. Persoana respectiva, care de atunci a inceput…

- Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 semnalata in Marea Britanie sa circule deja in afara acestei tari, in timp ce tot mai multe state membre ale UE decid suspendarea legaturilor aeriene cu teritoriul britanic,…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile dinspre și catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord , iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina COVID-19 din sud-estul Angliei, relateaza Agerpres.''Ca guvern, avem datoria sa protejam…

- Germania va desfasura pana la 15.000 de soldati pentru a acorda sprijin autoritatilor civile in lupta impotriva numarului in crestere de cazuri de noul coronavirus, care au ajuns la cel mai ridicat nivel din luna aprilie, a anuntat luni Ministerul Apararii, relateaza Reuters. Germania…