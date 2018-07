Date NEAȘTEPTATE - Care sunt cele mai CĂUTATE meserii din România V-ați intrebat vreodata care e meserie cu care nu puteți da greș? Ce școala ar trebui sa urmați ca sa nu ramaneți niciodata șomer, ba chiar din contra, sa aveți constant noi oferte de munca? Soferul este cea mai cautata ocupatie a momentului in Romania de catre angajatori, dar bonele si menajerele se angajeaza cel mai rapid, conform unui studiu realizat de o platforma online de anunturi generaliste in perioada iunie - iulie 2018, remis marti AGERPRES. Durata medie in care se ocupa o oferta de munca variaza intre 12 zile si se apropie de 2 luni, in functie de tipul de job si de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

