Date INS privind drumurile din România Drumurile pietruite si de pamant reprezentau la sfarsitul anului trecut mai bine de 28% din totalul retelei de drumuri publice la nivel national, adica aproximativ 24.500 de km, in timp ce lungime atata autostrazilor, de 931 de km, reprezentat putin peste 5 procente, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Din lungimea cumulata a drumurilor publice din Romania mai putin de jumatate era modernizata la 31 decembrie 2021, insa aproape o treime din cei circa 40.000 de km modernizati aveau durata de serviciu depasita, mai arata statistica INS. (Rador/FOTO imagine ilustrativa… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

