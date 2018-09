Stiri pe aceeasi tema

- Formele de viata care traiesc la adancimi mari in apele maritime internationale ofera o bogatie genetica fara egal, ce ar putea sa dea nastere medicamentelor viitorului - tratamente anticancer, analgezice si antioxidanti. Insa exploatarea lor se realizeaza in prezent fara control, regula de baza fiind…

- O treime dintre oceanele lumii sunt exploatate excesiv din punct de vedere al pescuitului, ceea ce afecteaza unele regiuni in special Marea Neagra si Marea Mediterana si zonele de coasta din Chile si Argentina, sustine Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO). Potrivit raportului,…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, insa avertizeaza ca deficitul bugetar s-ar putea adanci spre 3,4% din PIB in 2018 si 3,6% in 2019, se…

- Șoferii care folosesc telefonul mobil sau camera pentru a face filmari vor risca o amenda de cateva sute de lei, potrivit unui proiect de act normativ inregistrat recent la Senat. In plus, daca din cauza filmatului alte persoane sunt puse in pericol, șoferii vor risca sa-și piarda permisul auto pentru…

- Guvernul israelian a aprobat duminica o lege care prevede pana la 10 ani de inchisoare pentru orice persoana care filmeaza, fotografiaza sau inregistreaza soldati cu scopul "subminarii securitatii statului", a informat Ministerul Justitiei, relateaza AFP. Proiectul prezentat de partidul ultra-nationalist…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), cere autoritatilor sa intervina in reglementarea pietei medicamentelor, altfel, in urmatorii 3 ani, Romania risca sa ramana fara productia interna de medicamente,...

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…