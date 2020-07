Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime (29%) dintre rezidentii cu varsta de 16 ani sau mai mult din Uniunea Europeana nu-si puteau permite anul trecut sa isi cumpere macar o saptamana de vacanta o data pe an departe de casa, cel mai ridicat procentaj de persoane in aceasta situatie fiind inregistrat in Romania, cu 54%, arata…

- Aproape o treime (29%) dintre rezidentii cu varsta de 16 ani sau mai mult din Uniunea Europeana nu-si puteau permite anul trecut sa isi cumpere macar o saptamana de vacanta o data pe an departe de casa, cel mai ridicat procentaj de persoane in aceasta situatie fiind inregistrat in Romania, cu 54%, arata…

- Mai mult de jumatate din romani nu au bani sa plece in vacanta in strainatate nici macar o saptamana pe an, arata datele publicate luni de Eurostat, Romania plasandu-se astfel pe primul loc in topul negativ in anul 2019.

- Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in primul trimestru din 2020 inregistrate in randul statelor membre ale Uniunii Europene pentru care exista date disponibile sunt in Franta (18,1%), Suedia (16,2%) si Austria (15%), iar cele mai scazute in Romania (2,5%), Malta (3,3%) si Bulgaria (4,4%),…

- Preturile locuintelor din Romania au urcat cu 3,3% in primul trimestru din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a sasea mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citate…

- ​Domnul Ionescu e un om fericit. Abia așteapta sa plece în concediu o saptamâna la greci, mai ales ca îi promisese de anul trecut doamnei Ionescu ca anul asta o duce pe Santorini. Merge abia în septembrie, ca i-a încurcat puțin planurile pandemia asta nenorocita, dar de…

- Aproximativ 96% dintre romani erau in 2018 proprietarii imobilelor in care locuiau, acesta fiind cel mai ridicat procentaj de proprietari de locuinte din randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta,…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a urcat de la 6,5% in februarie la 6,6% in martie, luna cand au fost introduse restrictii pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.